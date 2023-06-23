Tolak Impor KRL Bekas, Luhut: Sudah Perhitungan Yang Matang!

JAKARTA – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan menolak impor KRL sudah diambil melalui berbagai perhitungan yang matang.

"Ga ada masalah sudah kita hitung semua kita exercise ada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka memaparkan kemarin semua kendala-kendala bisa diselesaikan," katanya.

Luhut menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak jadi. Di mana impor tersebut diminta oleh PT Kereta Commuter Indonesia.

Keputusan Luhut setelah dirinya melakukan rapat dengan stakeholder terkait dengan impor KRL bekas dari Jepang.

"Jadi kami sudah rapatkan mengenai KRL kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Sebelumnya, Direktur Kereta Commuter Indonesia Asdo Artriviyant mengungkapkan bahwa rencana impor 10 rangkaian kereta bekas dari Jepang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kereta yang digunakan untuk tahun ini dan tahun 2024.

Menurut Asdo, rencna pengimporan KRL tersebut dilakukan untuk memenuhi dapat mengakut penumpang moda transportasi KRL di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat.