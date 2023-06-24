LRT Jabodebek Langsung Cuss ke Bogor, Intip Progresnya

JAKARTA - Kepala Divisi LRT Jabodebek KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini sedang menyelesaikan feasibility study (FS) untuk perluas proyek pembangunan LRT hingga ke Bogor.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan studi kelayakan itu bakal rampung dalam 6 bulan ke depan. Lalu masuk tahap konstruksi sekitar 3-4 tahun, sehingga LRT ke Bogor dapat dipastikan baru bisa beroperasi setelah setelah tahun 2024.

"Sekarang kita masih fokus tahap 1, paling tidak kan 2-3 tahun (pembangunannya). Pasti over dari 2024 (bisa beroperasi)," ujarnya.

Purnomo juga mengatakan terkait rencana pengembangan rute LRT hingga ke Bogor dan juga Grogol itu telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 terkait pengoperasian LRT Jabodebek.