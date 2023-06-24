Daftar Perusahaan Milik Tomy Winata

JAKARTA – Daftar perusahaan milik Tomy Winata. Tomy Winata merupakan pemilik dari Grup Artha Graha atau Artha Graha Network yang dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang memiliki banyak bisnis di Indonesia.

Diketahui dia punya 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti, hingga infrastruktur di bawah Artha Graha Network.

Memiliki banyak bisnis dan perusahaan hingga berbagai proyek sosial, lantas apa saja perusahaan yang dimiliki oleh raja properti tersebut?

1. PT Bank Artha Graha Internasional