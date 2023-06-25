3 Fakta Menarik Perusahaan-Perusahaan Tomy Winata

JAKARTA - Tomy Winata merupakan pemilik dari Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Namanya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang memiliki banyak bisnis di Indonesia.

Dia diketahui memiliki 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti, hingga infrastruktur dibawah Artha Graha Network.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (25/6/2023) tentang perusahaan milik Tomy Winata.

1. Raja properti dan pengusaha di Indonesia

2. Punya 16 perusahaan di berbagai sektor

3. Daftar perusahaan Tomy Winata

- PT Bank Artha Graha Internasional

PT Bank Artha Graha Internasional adalah perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Didirikan pada 1973, bank ini merupakan hasil merger dari Bank Interpacific dan Bank Artha Graha yang lama pada tahun 2005.