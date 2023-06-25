Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Fakta Menarik Perusahaan-Perusahaan Tomy Winata

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |07:02 WIB
3 Fakta Menarik Perusahaan-Perusahaan Tomy Winata
Fakta Perusahaan Tomy Winata. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tomy Winata merupakan pemilik dari Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Namanya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang memiliki banyak bisnis di Indonesia.

Dia diketahui memiliki 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti, hingga infrastruktur dibawah Artha Graha Network.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (25/6/2023) tentang perusahaan milik Tomy Winata.

1. Raja properti dan pengusaha di Indonesia

Tomy Winata merupakan pemilik dari Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Namanya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang memiliki banyak bisnis di Indonesia.

2. Punya 16 perusahaan di berbagai sektor

Dia diketahui memiliki 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti perhotelan, perkebunan, dan yang terutama perbankan, properti, hingga infrastruktur dibawah Artha Graha Network.

3. Daftar perusahaan Tomy Winata

- PT Bank Artha Graha Internasional

PT Bank Artha Graha Internasional adalah perusahaan swasta berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Didirikan pada 1973, bank ini merupakan hasil merger dari Bank Interpacific dan Bank Artha Graha yang lama pada tahun 2005.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement