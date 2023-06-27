Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kiat Sukses Ala Bos Jalan Tol Jusuf Hamka: Berawal dari Mimpi tapi Dikerjakan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:46 WIB
Kiat Sukses Ala Bos Jalan Tol Jusuf Hamka: Berawal dari Mimpi tapi Dikerjakan
Kiat Sukses dari Jusuf Hamka. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka mengungkapkan beberapa kiat sukses untuk anak-anak muda. Satu yang menjadi kunci sukses adalah ketika mengalami kegagalan harus tetap maju.

“Semua harus dimulai dari ngayal tapi jangan biarkan khayalan itu cuma di kepala kalian khayalan apa kerjakan, gagal maju insyaallah pasti suatu saat sukses,” ungkap Jusuf Hamka, dikutip dari Instagram Pribadinya @jusufhamka, Selasa (27/6/2023).

Hal tersebut dia katakan saat ditemui oleh beberapa mahasiswa yang ingin mengajaknya berfoto. Ketiga mahasiswa tersebut, menyebut Jusuf Hamka sebagai sosok inspirasi mereka.

Di mana selama ini dirinya memang dikenal sebagai sosok yang bergelimang harta, namun selalu tampil sederhana.

“Biar rezekinya nular,” kata mahasiswa.

“Biar rezekinya lancar, biar kebaikannya nular. Sosok inpirasi,” timpal mahasiswa lainnya.

“Pemuda-pemuda harus jadi pelopor jangan jadi ekor lebih bagus lu jadi kepala cacing daripada jadi buntut uler,” tambah Jusuf.

Kemudian, ketika ditanya soal kriteria presiden maupun wakil presiden seperti apa untuk tahun 2024, Jusuf mengatakan bahwa Indonesia perlu pemimpin yang paham ekonomi dan hukum.

“Kita akan melihat ke depan ini, apalagi menyongsong Indonesia 100 tahun. Lu harus pilih pemimpin yang ngerti ekonomi dengan kombinasi yang menegakkan hukum karena ekonomi harus maju,” ucapnya.

