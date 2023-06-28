Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kekuatan Diskon PRJ yang Tak Lekang Zaman, Bangkitkan Digitalisasi UMKM

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:33 WIB
Kekuatan Diskon PRJ yang Tak Lekang Zaman, Bangkitkan Digitalisasi UMKM
Antusias Masyarakat Belanja di PRJ. (Foto: okezone.com)
JAKARTA – Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi magnet tersendiri pagi pemburu diskon. Sebab, di PRJ banyak brand papan atas yang menjajakan harga miring sebagai promosi.

Tidak hanya pembeli yang sekadar ingin tahu PRJ, tetapi juga diserbu para pelaku usaha Jasa Titipan atau Jastip.

Pada momen PRJ, para Jastip menawarkan kemudahan berbelanja. Tanpa harus lelah menjelajah barang diskon yang antreannya kerap mengular.

Area Pekan Raya Jakarta Penuh Sesak oleh Pengunjung

Di era digital seperti saat ini transaksi jual beli sangat mudah. Di mana pembeli tidak perlu datang ke toko. Cukup dengan usapan telunjuk atau jempol di aplikasi WhatsApp, barang promo dari PRJ pun bisa sekejab tiba di rumah pembeli.

Salah satu pelaku usaha Putri Palupi, dengan nama 1 JutaBukaToko pada aplikasi WA Group, mengaku saat ini 'wara-wiri' PRJ karena banyak sekali barang pesanan dari pelanggannya.

"Sekarang itu Jastip lagi happening banget nih. Di sana ada macam-macam brand dan promo. Jadi pembeli tertarik dengan harga miringnya itu," ujar Putri kepada Okezone, (23/6/2023).

Kesempatan ini pun dimanfaatkan Putri untuk menambah anggota WAG miliknya. Menurutnya salah satu strategi yang ampuh untuk usaha jastip adalah menawarkan produk branded dengan harga diskon di event yang potensial.

"Seperti PRJ ini, atau ada promo di mal-mal Jakarta Pusat. Dipantau aja melalui Instagram, nanti ada infonya, lalu kita kasih tau ke WAG kalau akan ke mal A ada diskon barang B," jelasnya.

Berdasarkan pengalaman menjadi pelaku jastip selama tiga tahun, dagangan Putri selalu laris karena kekuatan promo yang tidak lekang oleh zaman.

"Barang pasti terbeli. Kalau pun nyetok, belum pernah ada yang tidak laku. Pasti terjual. Kalau jualan online itu enaknya pasti laku, pasti," tegasnya.

Selain Promo yang menggoda, salah satu kelancaran dalam usaha Jastip adalah lancarnya transaksi digital perbankan. "Mereka kan transfer atau DP, nanti aku bayarnya pakai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Semua rata-rata kasir di Mal kan bisa pakai QRIS atau debit," imbuhnya.

Antusias Masyarakat di Pesta Belanja Terbesar Pekan Raya Jakarta

Kalau pun tidak terjual di WAG, Putri juga kerap membuka lapak pada bazar. Pembeli offline-nya pun banyak yang menggunakan QRIS.

Menurutnya, layanan QRIS sangat mengutungkan baginya sebab tidak ada potongan biaya admin per transaksi. "Itu hanya terjadi di Bank BRI. Bank lain ada potongannya," ucap Putri, yang merupakan nasabah Bank BRI cabang Menteng.

Salah satu rahasia sukses menjadi pelaku usaha jastip adalah membuka hubungan baik dengan petugas toko dan sales promotion girl (SPG).

