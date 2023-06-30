JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rute LRT Jabodebek akan diperpanjang hingga Bogor dan Karawang.
Saat ini pihaknya sedang melakukan feasibility study (FS) atau studi analisis untuk perpanjangan rute Bogor dan Karawang.
"Bapak presiden menginstruksikan ini harus sampai Bogor. Bahkan yang Bekasi pun harus sampe Karawang," kata Menhub di Stasiun LRT Jabodebek Halim.
Adapun saat ini RT Jabodebek melayani tiga lintasan yakni Cawang – Cibubur, Cawang – Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi. Rencananya rute Cawang-Bekasi akan dilanjutkan ke Karawang, sementara Cawang-Cibubur akan dilanjutkan ke Bogor.
"Kita memang lagi lakukan fs (feasibility study) berkaitan dengan lrt Jabodebek hingga Bogor," katanya.