Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Awas Kaget, Segini Harga Ikan Shisamo yang Dimakan Cipung

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:13 WIB
Awas Kaget, Segini Harga Ikan Shisamo yang Dimakan Cipung
Harga Ikan Shisamo yang Dimakan Cipung. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi. Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Viral video Rayyanza lahap makan ikan viral di TikTok. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cipung itu memakan ikan Shisamo.

Ikan ini memiliki tubuh yang langsing berwarna perak mengkilap, dan kehitaman pada bagian atasnya.

Dikutip berbagai sumber Okezone, ikan shisamo merupakan jenis ikan yang yang harganya cukup mahal.

Ikan ini banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya per 500 gram ikan shisamo mencapai Rp70.000.

Ikan Shisamo juga memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dari ikan salmon. Per-100 gram ikan mengandung 1,0 gram asam lemak omega 3, maka ikan capelin memiliki kandungan 1,2 gram omega 3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165097/perikanan-uaE8_large.jpg
RI Gagas Lembaga Pemeriksa Halal Produk Perikanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/320/3099803/permintaan-ikan-meningkat-jelang-akhir-tahun-pedagang-raup-banyak-cuan-D8nGwVTjuf.jpg
Permintaan Ikan Meningkat Jelang Akhir Tahun, Pedagang Raup Banyak Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/320/3066522/neraca-perdagangan-perikanan-ri-surplus-rp51-8-triliun-gnDLGapGgK.jpg
Neraca Perdagangan Perikanan RI Surplus Rp51,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/320/3059969/ri-musnahkan-23-alat-tangkap-ikan-ilegal-XJAworLxoD.jpg
RI Musnahkan 23 Alat Tangkap Ikan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026284/sejahterakan-nelayan-ri-gandeng-brunei-kembangkan-sektor-perikanan-Y3qU0lJulJ.jpeg
Sejahterakan Nelayan, RI Gandeng Brunei Kembangkan Sektor Perikanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/455/3021745/tips-budidaya-lele-di-tengah-fenomena-perubahan-iklim-XV0Viz1tt7.jpg
Tips Budidaya Lele di Tengah Fenomena Perubahan Iklim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement