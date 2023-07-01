Awas Kaget, Segini Harga Ikan Shisamo yang Dimakan Cipung

JAKARTA - Ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi. Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Viral video Rayyanza lahap makan ikan viral di TikTok. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cipung itu memakan ikan Shisamo.

Ikan ini memiliki tubuh yang langsing berwarna perak mengkilap, dan kehitaman pada bagian atasnya.

Dikutip berbagai sumber Okezone, ikan shisamo merupakan jenis ikan yang yang harganya cukup mahal.

Ikan ini banyak dijual secara online dengan harga yang berbeda-beda tergantung gram. Di e-commerce, kisaran harganya per 500 gram ikan shisamo mencapai Rp70.000.

Ikan Shisamo juga memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dari ikan salmon. Per-100 gram ikan mengandung 1,0 gram asam lemak omega 3, maka ikan capelin memiliki kandungan 1,2 gram omega 3.