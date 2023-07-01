Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Pemilik Maskapai, dari Susi Pudjiastuti hingga Rusdi Kirana

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |03:25 WIB
Daftar Pemilik Maskapai, dari Susi Pudjiastuti hingga Rusdi Kirana
Pemilik Maskapai Penerbangan Indonesia. (Foto: Okezone.com/AP2)
JAKARTA - Mayoritas pemilik maskapai Indonesia yang terkenal ini memang memiliki bisnis berupa produk, seperti halnya industri penerbangan.

Pasalnya industri penerbangan menjadi salah satu industri menarik yang kerap dijadikan investasi jangka panjang bagi para konglomerat.

Berikut pemilik maskapai penerbangan yang ada di Indonesia yang dirangkum Okezone.

1. Susi Air

Susi Air merupakan maskapai penerbangan milik Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI adalah milik Susi Pudjiastuti.

2. Lion Air

Dimiliki oleh kakak adik konglomerat yakni Rusdi dan Kusnan Kirana.

3. Sriwijaya Air

Didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 10 November 2003.

