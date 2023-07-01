Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Langkah Belajar Trading Forex untuk Pemula

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:05 WIB
6 Langkah Belajar Trading Forex untuk Pemula
6 Langkah Belajar Trading Forex untuk Pemula. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 6 Langkah belajar trading forex untuk pemula. Meskipun memiliki risiko yang tinggi, belajar trading forex sedari diri bisa jdi alternatif baik untuk menambah pengetahuan serta strategi dalam menjalankan investasi yang baik dan bijak.

Salah satu keahlian yang penting untuk Anda miliki saat belajar trading forex adalah tingkat konsentrasi yang tinggi. Keahlian tersebut dibutuhkan mengingat pergerakan forex yang terus berubah-ubah setiap detiknya.

Masyarakat harus benar-benar jeli dan teliti dalam belajar trading forex agar dapat melakukan analisis yang tepat.

Ada beberapa langkah yang dapat membantu Anda belajar trading Forex yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Buat akun demo

Dalam belajar trading forex, ada baiknya Anda langsung mengaplikasikan teori yang Anda dapatkan. Namun, jangan langsung melakukan transaksi trading forex. Oleh karena itu, Anda bisa mulai membuat akun demo yang memproyeksikan sebuah kegiatan trading forex sebagai langkah awal Anda mempelajari aktivitas investasi tersebut.

2. Mengenal jenis platfrom trading

Setelah Anda memiliki akun demo, Anda bisa langsung mulai melanjutkan langkah belajar trading forex Anda dengan situasi pasar nyata. Namun, ada satu hal yang diperlukan untuk melanjutkan langkah tersebut.

Anda harus terlebih dulu masuk atau mendaftarkan diri Anda pada sebuah platfrom trading. Akun demo yang Anda buat melalui broker memang merupakan sebuah identitas Anda sebagai trader, tapi Anda harus juga mendaftarkan akun tersebut ke platfrom trading untuk melanjutkan proses belajar trading forex.

3. Pahami waktu yang tepat untuk trading forex

Waktu adalah elemen esensial yang perlu Anda perhatikan saat belajar trading forex. Sebagaimana yang telah diketahui, pasar uang terus berjalan dalam 24 jam penuh selama 5 hari dalam seminggu.

Namun, sebagai manusia untuk terus-terusan bekerja dalam kurun waktu tersebut sangatlah tidak mungkin.

4. Kenali mekanisme indikator teknikal

Indikator teknikal merupakan salah satu instrumen yang penting untuk Anda pahami saat belajar trading forex. Dengan pemahaman mendalam terkait indikator teknikal, Anda akan lebih mudah untuk melakukan perhitungan atau analisis terkait harga, volume, serta minat pasar terkait valuta asing.

Halaman:
1 2
