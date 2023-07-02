Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Kompetisi Liga 1 Musim 2023/2024 Dimulai, Buka Kesempatan Kerja 44 Ribu Orang

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |09:05 WIB
6 Fakta Kompetisi Liga 1 Musim 2023/2024 Dimulai, Buka Kesempatan Kerja 44 Ribu Orang
Kompetisi BRI Liga 1 Dimulai. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Ajang Liga 1 BRI terbukti tidak hanya meningkatkan industri sepakbola semata. Namun, juga ikut mendongkrak pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui akitivitas digital di setiap transaksinya.

Faktanya, Hasil survei dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2020, perputaran ekonomi dari kompetisi Liga 1 dapat menciptakan perputaran uang antara Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun dalam satu tahun.

Pada kesempatan penyelenggaraan BRI Liga 1 tahun ini angkanya disebut akan terus tumbuh signifikan.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (2/6/2023) tentang kompetisi liga 1 musim 2023/2024 dimulai hingga prediksi perputaran uang dan dorong UMKM.

1. Ikut dongkrak pendapatan UMKM

Ajang Liga 1 BRI terbukti tidak hanya meningkatkan industri sepakbola semata. Namun, juga ikut mendongkrak pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui akitivias digital di setiap transaksinya.

2. Ciptakan perputaran uang

Faktanya, Hasil survei dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2020, perputaran ekonomi dari kompetisi Liga 1 dapat menciptakan perputaran uang antara Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun dalam satu tahun.

Pada kesempatan penyelenggaraan BRI Liga 1 tahun ini angkanya disebut akan terus tumbuh signifikan.

3. Prediksi Bank BRI

Direktur Utama Bank BRI Sunarso menjelaskan hasil riset BRI Research Institute pada Juni 2023 memproyeksikan berpotensi menciptakan perputaran uang (output ekonomi) yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, yakni mencapai sekitar Rp9 Triliun.4.

4. Penciptaan kesempatan kerja 44 ribu orang

Perputaran uang tersebut, lanjutnya dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun. Kemudian, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar. Serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu orang.

"Kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 akan memberikan dampak positif secara ekonomi bagi stakeholder utamanya untuk menghidupkan mata rantai ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM," imbuh Sunarso.

