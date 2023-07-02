Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Perusahaan dan Kekayaan Bos Agung Sedayu

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |06:16 WIB
Daftar Perusahaan dan Kekayaan Bos Agung Sedayu
Daftar Perusahaan dan Kekayaan Bos Agung Sedayu. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bos Agung Sedayu menarik untuk dikulik. Sugianto Kusuma atau yang kerap disapa Aguan bukanlah sosok baru dalam dunia bisnis properti di Indonesia.

Sugianto Kusuma merupakan sosok di balik berdirinya Agung Sedayu Group, yakni salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia. Dari bisnisnya, Sugianto Kusuma diperkirakan memiliki kakayaan mencapai USD970 atau sekitar Rp14 triliun berdasarkan catatan Globe Asia 2018.

Sugianto Kusuma pertama kali mendirikan Agung Sedayu pada 1971 sebagai sebuah kontraktor kecil. Namun, bertahun-tahun kemudian perusahaan tersebut terus berkembang.

Sumber kekayaan Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu tentunya berakar dari anak-anak perusahaan yang kini telah merajalela di beberapa daerah prestisius di Indonesia.

Titik balik kesuksesan Agung Sedayu adalah pada proyek pembangunan Harco Mangga Dua pada 1991. Harco Mangga Dua sendiri merupakan sebuah pusat perbelanjaan elektronik terintegrasi pertama di Jakarta.

Setelah sukses dengan Harco Mangga Dua, Sugianto memberanikan diri untuk menyentuh bisnis lain hingga berkembang pesat seperti sekarang ini.

Berikut beberapa daftar perusahaan yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma dilansir dari berbagai sumber:

1. City & Township

2. Green Lake City

3. PIK 2

4. Golf Island Pantai Indah Kapuk

5. Green Puri

Halaman:
1 2
