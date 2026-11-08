Siapakah Pemilik Ritel FamilyMart? Ini Profil dan Sosoknya

JAKARTA - Siapakah pemilik ritel FamilyMart? Ini Profil dan Sosoknya. FamilyMart merupakan waralaba toko kelontong yang berpusat di Jepang. Gerai ini menawarkan berbagai kebutuhan harian, terutama makanan dan minuman cepat saji, dengan pelayanan yang bersifat personal.

Seiring pertumbuhannya yang pesat, gerai ini berhasil memperluas jangkauan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tempat FamilyMart turut hadir dan digemari masyarakat. jaringan waralaba ini mampu bersaing dengan waralaba besar di Indonesia, seperti Indomaret dan Alfamart. Ketahanan tersebut terbukti dari eksistensinya yang masih terjaga di tanah air hingga kini.

Lantas, siapa pemilik FamilyMart? Bagaimana sejarah berdirinya FamilyMart hingga sukses seperti sekarang? Okezone mengulas informasinya sebagai berikut, Minggu (8/11/2026).

Profil Pemilik dan Sejarah Berdirinya FamilyMart

Berdasarkan keterangan di laman resminya, FamilyMart berawal dari toko kelontong yang dibangun di lahan tersendiri dengan konsep ritel baru, yakni convenience store. Tiga tahun berselang, tepatnya 1973, toko serba ada ini membuka sistem kemitraan dan resmi menjadi jaringan waralaba bernama FamilyMart CSV di Jepang.

Pada awal berdirinya, FamilyMart Co. Ltd merupakan anak perusahaan Seiyu Stores. Seluruh bisnis dan propertinya berada dibawah naungan Seiyu Group, jaringan supermarket, department store, dan pusat perbelanjaan yang berbasis di Akabane, Kita, Tokyo. Namun, pada Februari 1998, kepemilikan sahamnya beralih ke Itochu Group, yang kini menjadi pemegang saham terbesar jaringan waralaba tersebut.

Tak hanya di Jepang, FamilyMart juga melebarkan sayap melalui sistem waralaba ke sejumlah negara, antara lain China, Taiwan, Thailand, Filipina, Vietnam, Amerika Serikat, dan Indonesia. Pada Februari 2012, jumlah gerainya bahkan telah mencapai 20 ribu unit di seluruh dunia.