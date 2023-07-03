Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman Tes Online Tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Hari Ini, Cek di Sini

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |03:33 WIB
Pengumuman Tes Online Tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Hari Ini, Cek di Sini
Rekrutmen Bersama BUMN 2023. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Hasil seleksi tes tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan diumumkan hari ini, Senin (3/7/2023).

Bagi yang telah mengikuti seleksi diminta perhatikan jadwal pengumuman tersebut.

“Pengumuman akan disampaikan pada Senin, 3 Juli 2023 melalui akun masing-masing pelamar pada portal resmi RBB 2023 https:// rekrutmenbersama.fhcibumn.id/,” tulis akun @fhci.bumn dikutip dari Instagram resminya.

Adapun bagi pelamar yang nanti ingin mengakses pengumumannya, berikut alurnya:

1. Buka laman FHCI BUMN

2. Login dengan email dan kata sandi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
