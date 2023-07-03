JAKARTA - Hasil seleksi tes tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan diumumkan hari ini, Senin (3/7/2023).
Bagi yang telah mengikuti seleksi diminta perhatikan jadwal pengumuman tersebut.
BACA JUGA:
“Pengumuman akan disampaikan pada Senin, 3 Juli 2023 melalui akun masing-masing pelamar pada portal resmi RBB 2023 https:// rekrutmenbersama.fhcibumn.id/,” tulis akun @fhci.bumn dikutip dari Instagram resminya.
Adapun bagi pelamar yang nanti ingin mengakses pengumumannya, berikut alurnya:
BACA JUGA:
1. Buka laman FHCI BUMN
2. Login dengan email dan kata sandi