Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kenaikan Harga BBM Pertamina dari Aceh hingga Papua

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |08:26 WIB
Daftar Kenaikan Harga BBM Pertamina dari Aceh hingga Papua
Daftar Kenaikan Harga BBM Pertamina. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum pada awal bulan ini.

Dengan demikian, Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex naik. Sedangkan Pertamax, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga

Adapun harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan Pertamina Dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Senin (3/7/2023):

Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Dexlite Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Sumatera Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp14.700

Dexlite Rp13.650

Pertamina Dex Rp14.050

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp14.700

Dexlite Rp13.650

Pertamina Dex Rp14.050

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp11.900

Pertamax Turbo Rp13.300

Dexlite Rp12.400

Pertamina Dex Rp12.800

Jambi

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Bengkulu

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp14.700

Dexlite Rp13.650

Pertamina Dex Rp14.050

Sumatera Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Bangka Belitung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.550

Lampung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.350

Dexlite Rp13.400

Pertamina Dex Rp13.800

Banten

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Jawa Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Kab Kep. Seribu

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Jakarta

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Yogyakarta

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Jawa Timur

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.000

Dexlite Rp13.150

Pertamina Dex Rp13.550

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement