Daftar Kenaikan Harga BBM Pertamina dari Aceh hingga Papua

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum pada awal bulan ini.
Dengan demikian, Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex naik. Sedangkan Pertamax, Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga
Adapun harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter. Dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan Pertamina Dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.
Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Senin (3/7/2023):
Aceh
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Dexlite Rp11.900
Sumatera Utara
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.800
Sumatera Barat
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.800
Riau
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp14.700
Dexlite Rp13.650
Pertamina Dex Rp14.050
Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp14.700
Dexlite Rp13.650
Pertamina Dex Rp14.050
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp11.900
Pertamax Turbo Rp13.300
Dexlite Rp12.400
Pertamina Dex Rp12.800
Jambi
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.800
Bengkulu
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp14.700
Dexlite Rp13.650
Pertamina Dex Rp14.050
Sumatera Selatan
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.800
Bangka Belitung
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.550
Lampung
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.350
Dexlite Rp13.400
Pertamina Dex Rp13.800
Banten
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Jawa Barat
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Kab Kep. Seribu
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Jakarta
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Jawa Tengah
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Yogyakarta
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550
Jawa Timur
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.000
Dexlite Rp13.150
Pertamina Dex Rp13.550