Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil Tes Online Tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023

JAKARTA - Hasil seleksi tes tahap I Rekrutmen Bersama BUMN 2023 telah diumumkan pada Senin, 3 Juli 2023 kemarin.

"Pengumuman Online Test Tahap I, Rekrutmen Bersama BUMN 2023. Bagi seluruh peserta mohon untuk mengecek pada email dan website portal resmi RBB 2023 secara berkala ya!" tulis pernyataan resmi BUMN pada akun instagram @fhci.bumn.

BACA JUGA:

Bagi peserta yang mengikuti seleksi diminta untuk memperhatikan pengumuman hasil seleksi tersebut.

Adapun bagi pelamar yang nanti ingin mengakses pengumumannya, berikut alurnya:

1. Buka laman FHCI BUMN

BACA JUGA:

2. Login dengan email dan kata sandi

3. Pilih menu Lamaran Saya untuk mengetahui hasilnya.