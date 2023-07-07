Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Deretan Bisnis Milik Susy Susanti

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |03:01 WIB
Deretan Bisnis Milik Susy Susanti
Susy Susanti. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Daftar bisnis milik pemain bulu tangkis, Susy Susanti akan diulas dalam artikel ini.

Bersama sang suami Alan Budikusuma membangun berbagai bisnis dengan mendirikan perusahaan perlengkapan olahraga dan sebuah brand raket dengan merk sendiri, yaitu Astec (Alan-Susi Technology). Produk-produk Astec sudah dipasarkan sejak 2002.

 BACA JUGA:

Bernama lengkap Lucia Francisca Susy Susanti Haditono merupakan legenda bulu tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol.

Sosok Susy Susanti memang sudah begitu melegenda di pentas bulu tangkis.

Susy Susanti selalu menjadi acuan para pebulu tangkis Indonesia dalam menjalani karier. Bagaimana tidak, karier manis berhasil diukirnya sehingga menjadikan sosoknya sebagai salah satu pebulu tangkis putri terbaik Indonesia.

 BACA JUGA:

Berikut ini daftar bisnis Susy Susanti yang dirangkum Okezone, Jakarta, Jumat (7/6/2023).

1. Produk Astec

Susy memiliki produk olahraga dan brand raket Astec. Produk ini sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sudah diekspor ke luar negeri.

2. Pijat Khusus Olahraga

Susy bersama temannya juga membuka tempat pijat khusus olahraga bernama Fontana Sport Massage.

Halaman:
1 2
