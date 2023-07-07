Daftar Gaji Anthony Ginting Cs Usai Diangkat Jadi PNS

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi mengangkat sebanyak 27 atlet menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bentuk peresmian dilakukan setelah ada pengambilan sumpah serta janji dan penyerahan SK langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo di Auditorium Wisma Kemenpora Senayan Jakarta Pusat, Rabu 5 Juli 2023.

Atlet yang diangkat menjadi PNS di antaranya Anthony Sinisuka Ginting hingga Greysia Polii.

Ungkapan syukur diungkapkan Anthony Sinisuka Ginting karena telah menyandang status PNS.

"Ya pastinya bersyukur hari ini bisa resmi dilantik jadi PNS," ucap Ginting dilansir dari keterangan di situs resmi Kemenpora, Kamis, 6 Juli 2023.

Dalam pernyataanya Ginting mengatakan adanya pengangkatan menjadi PNS adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah atas apa yang telah diperjuangkan hingga mengabdi sebagai pegewai PNS di Kemenpora.

Ginting juga memberi motivasi kepada atlet lain untuk terus bersemangat dalam menorah prestasi sebab pemerintah telah memberi bukti nyata bahwa peduli terhadap para atlet.