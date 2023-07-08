Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

7 Indikator Analisis Teknikal Saham

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:05 WIB
7 Indikator Analisis Teknikal Saham
7 Indikator Analis Teknikal Saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indikator analisis teknikal saham menarik untuk dipahami para investor baik pemula maupun berpengalaman. Anda perlu mengetahui dan memahami indikator analisis teknikal saham untuk memaksimalkan investasi.

Analisis teknikal saham adalah teknik yang digunakan untuk menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan riwayat harga pasar di masa lalu sekaligus memberikan gambaran mengenai pergerakan pasar di masa depan.

Berbeda dengan analisis fundamental, analisis teknikal dalam saham biasanya digunakan pada investasi cepat atau trading, karena dapat membantu trader dalam menentukan saham pilihan yang berpotensi menghasilkan uang dalam jangka pendek.

Memahami indikator analisis teknikal tentunya sangat penting untuk para investor dan trader saham. Cara memahami analisa saham secara teknikal bisa dengan melihat dasar indikator sebagai informasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penawaran dan permintaan saham.

Mengutip dari berbagai sumber, Ada tujuh indikator analisis teknikal saham yang terkenal, yaitu di antaranya:

1. On-Balance Volume

2. Accumulation/Distribution Line

3. Average Directional Index (ADX)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
