Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Sesuai Izin, Situs Jombingo Milik PT Bingoby Digital Kreasi Diblokir

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:04 WIB
Tak Sesuai Izin, Situs Jombingo Milik PT Bingoby Digital Kreasi Diblokir
Situs Jombingo Diblokir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Satgas) pemerintah memblokir situs Jombingo milik PT Bingoby Digital Kreasi. Pasalnya situs tersebut beroperasi tak sesuai izin dan diduga merugikan masyarakat.

Keputusan diambil oleh Satgas pemerintah yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) setelah rapat koordinasi untuk menyikapi pengaduan terkait kegiatan Jombingo.

"Dalam rapat tersebut, Satgas pemerintah telah memanggil pihak Jombingo untuk dimintai keterangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas," kata Sekretaris Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan Hudiyanto dalam keterangan resmi, Sabtu.

PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) diketahui telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dari Kementerian Perdagangan, tapi situs Jombingo saat ini sudah diblokir.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan melakukan penelusuran dan pemblokiran situs yang terkait dengan Jombingo berdasarkan rekomendasi Satgas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177698/ojk-ejTb_large.jpg
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement