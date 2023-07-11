Tak Mau Pakai BPJS, Denise Chariesta Pilih Open Donasi

JAKARTA - Denise Chariesta public figure yang dikenal dengan sensasinya pilih open donasi daripada menggunakan BPJS untuk biaya melahirkannya.

Hal tersebut dikarenakan, pria yang menghamili Denise tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan kepada Denise. Hal ini membuatnya membuka donasi untuk dirinya sendiri agar bisa membiayai proses persalinannya yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal yang cukup berbeda.

Alasan kenapa Denise Chariesta pilih open donasi dan tak mau pakai BPJS adalah karena wanita berusia 31 tahun tampak gengsi untuk menggunakan BPJS Kesehatan, dengan beralasan Denise khawatir menjadi beban negara.

"Gua nggak mau pakai BPJS deh, kayaknya gua takut jadi beban negara," ungkap Denise Chariesta dalam akun instagramnya dikutip.

Seperti diketahui, Denise mengatakan bahwa donasi ini wajib dilakukan bagi netizen yang langganan nyinyir padanya.