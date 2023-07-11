Kenalan dengan Orang Terkaya di Mesir Berharta Rp104,8 Triliun, Ternyata Pemilik Klub Bola Liga Inggris

JAKARTA - Kenalan dengan orang terkaya di Mesir yang mempunyai harta USD6,9 miliar atau setara Rp104,8 triliun (kurs Rp15.200 per USD). Dia adalah Nassef Sawiris.

Dalam daftar Forbes real time billionaires, Nassef Sawiris merupakan orang terkaya di Mesir dengan harta kekayaan USD6,9 miliar atau setara Rp104,8 triliun.

Dengan kekayaan sebanyak itu, pria berusia 62 tahun tersebut menduduki peringkat 5 dalam daftar orang terkaya di Benua Afrika dan peringkat 305 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Lalu siapa Nassef Sawiris? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Nassef Sawiris diketahui seorang investor dan keturunan keluarga terkaya di Mesir. Dia mempuyai saham hampir 6% di Adidas. Itu menjadi aset yang paling berharga yang dimiliki Nassef Sawiris.

Pada Desember 2020, Nassef Sawiris mengakuisisi 5% saham di perusahaan yang terdaftar di New York yaitu Madison Square Garden Sports yang merupakan pemilik tim NBA Knicks dan NHL Rangers.

Tak hanya itu, Nassef Sawiris juga menjalankan bisnis Orascom Construction Industries (OCI). Bisnis OCI sangat luas, tak hanya konstruksi OCI juga masuk bisnis pupuk dan menjadi salah satu produsen pupuk nitrogen terbesar di dunia dengan pabrik yang berada di Texas dan Iowa.