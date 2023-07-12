Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 48 Aksi Emiten pada Hari Ini

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:04 WIB
Daftar 48 Aksi Emiten pada Hari Ini
Aksi Korporasi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Di antaranya, PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk hingga Erajaya Swasembada Tbk

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (12/8/2023), emiten tersebut akan menyampaikan aksi seperti rencana rights issue, hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. AGRS

Tanggal DPS HMETD PT Bank IBK Indonesia Tbk.

2. ASBI

Tanggal DPS Dividen Tunai Asuransi Bintang Tbk.

3. ASDM

Tanggal DPS Dividen Tunai Asuransi Dayin Mitra Tbk.

4. ATAP

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.

5. BBLD

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Buana Finance Tbk.

6. BEER

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk.

7. BIKE

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

8. BINO

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Perma Plasindo Tbk.

9. BPFI

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Woori Finance Indonesia Tbk.

10. CITA

Tanggal DPS Dividen Tunai Cita Mineral Investindo Tbk.

11. CLPI

Tanggal DPS Dividen Tunai Colorpak Indonesia Tbk.

12. CSAP

Tanggal DPS HMETD Catur Sentosa Adiprana Tbk.

13. CTRA

Tanggal DPS Dividen Tunai Ciputra Development Tbk.

14. ECII

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Electronic City Indonesia Tbk.

15. ERAA

Tanggal DPS Dividen Tunai Erajaya Swasembada Tbk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement