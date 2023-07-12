JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Di antaranya, PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk hingga Erajaya Swasembada Tbk
Mengutip informasi saham BEI, Rabu (12/8/2023), emiten tersebut akan menyampaikan aksi seperti rencana rights issue, hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. AGRS
Tanggal DPS HMETD PT Bank IBK Indonesia Tbk.
2. ASBI
Tanggal DPS Dividen Tunai Asuransi Bintang Tbk.
3. ASDM
Tanggal DPS Dividen Tunai Asuransi Dayin Mitra Tbk.
4. ATAP
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.
5. BBLD
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Buana Finance Tbk.
6. BEER
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk.
7. BIKE
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
8. BINO
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Perma Plasindo Tbk.
9. BPFI
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Woori Finance Indonesia Tbk.
10. CITA
Tanggal DPS Dividen Tunai Cita Mineral Investindo Tbk.
11. CLPI
Tanggal DPS Dividen Tunai Colorpak Indonesia Tbk.
12. CSAP
Tanggal DPS HMETD Catur Sentosa Adiprana Tbk.
13. CTRA
Tanggal DPS Dividen Tunai Ciputra Development Tbk.
14. ECII
Tanggal DPS Dividen Tunai PT Electronic City Indonesia Tbk.
15. ERAA
Tanggal DPS Dividen Tunai Erajaya Swasembada Tbk.