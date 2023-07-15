8 Fakta Uji Coba LRT Jabodebek, Masyarakat Cuma Bayar Rp1

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek sudah dimulai sejak 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Pada tahap uji coba, masyarakat bisa menjajal LRT Jabodebek dengan mendaftar terlebih dahulu.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menjelaskan telah menerima surat permohonan pelaksanaan uji coba operasional terbatas yang disampaikan oleh Direktur Utama KAI kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait Uji coba LRT Jabodebek, Sabtu (15/7/2023).

1. Tarif LRT Jabodebek

Besaran tarif LRT Jabodebek akan dikenakan sebesar Rp5.000 untuk jarak terdekat. Sedangkan untuk tarif dari stasiun awal hingga stasiun akhir LRT Jabodebek penumpang akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000 hingga Rp25.000.

2. Mengurangi Kemacetan di Ibu Kota

Menurut Survei Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menunjukkan ada 996 ribu kendaraan per hari yang masuk dari luar DKI Jakarta. 31% dari Tangerang, 31% dari Bogor dan Depok serta 38% dari Bekasi.

Tingginya volume kendaraan di jalan tersebut membuat kemacetan parah di Ibu Kota. Oleh karena itu, kehadiran LRT Jabodebek bisa mengurangi macet di jalan yang membuat produktivitas menurun, bahan bakar terbakar sia-sia.

Kemudian biaya kesehatan naik karena mengobati beragam penyakit dan stres, polusi udara meningkat dan boros waktu tempuh. Selain itu, kehadiran LRT Jabodebek juga mengurangi polusi di Jakarta.

3. Progres Pembangunan

Per Juni 2023, keseluruhan proses persiapan dan pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 95,09% dan menyisakan pekerjaan terkait kalibrasi sistem operasi.

4. Transportasi yang Lebih Efisien di Jabodebek

LRT Jabodebek memiliki nilai investasi sebesar Rp29,9 triliun, terbentang sepanjang 44,43 km dan melintasi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

LRT Jabodebek hadir untuk menciptakan transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk wilayah Jabodebek. LRT ini dibuat juga dengan tujuan meningkatkan koneksi antar wilayah dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di wilayah Jabodebek.

Kemampuan beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KRL, membuat LRT memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang lebih cepat.