HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sekretaris IKN yang Dapat Tukin Terbesar Rp98 Juta

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |05:04 WIB
Ini Sekretaris IKN yang Dapat Tukin Terbesar Rp98 Juta
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para pejabat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan mendapatkan tukin sesuai jabatan kelasnya.

Bahkan ternyata ada yang akan mendapat tukin terbesar mencapai Rp98 juta.

Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya Bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Perpres tersebut mengatur hak keuangan bagi para pejabat di IKN itu terdiri dari gaji pokok, serta tunjangan melekat berupa tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Tak hanya gaji dan tukin, para pejabat IKN tersebut mendapat fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, fasilitas jaminan sosial, fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini besaran tunjangan kinerja berdasarkan Perpres tersebut sesuai kelas jabatan:

