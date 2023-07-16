Advertisement
HOME FINANCE

Jadi Aplikasi Mobile Banking dengan Rating Tertinggi, Pengguna BRImo Capai 27,8 Juta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:50 WIB
Jadi Aplikasi <i>Mobile Banking</i> dengan <i>Rating</i> Tertinggi, Pengguna BRImo Capai 27,8 Juta
BRImo jadi aplikasi mobile banking tertinggi. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi digital banking semakin digemari masyarakat dalam melakukan transaksi. Perbankan pun terus berbenah dan mengembangkan aplikasi digital banking-nya dalam memberikan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan aman.

Salah satunya adalah pengembangan secara terus menerus yang dilakukan BRI terhadap super apps digital banking-nya, yakni BRImo. Dengan lebih dari 100 fitur yang disematkan pada BRImo semakin memberikan kemudahan dan mampu menjawab kebutuhan transaksi nasabah.

Alhasil, saat ini super apps BRImo menjadi aplikasi mobile banking dengan rating terbaik dibandingkan aplikasi mobile banking perbankan lainnya di Indonesia.

Data tersebut didapatkan berdasarkan jumlah pengunduh pengguna Android (Playstore) dan IOS (AppStore). Tercatat, para pengguna Android memberikan rating 4,5 dengan total 1 juta review, sementara pengguna IOS memberikan rating 4,7 dengan total 129 ribu review. Hal tersebut menunjukkan kepuasan para pengguna BRImo terhadap aplikasi tersebut.

Kepercayaan terhadap super apps BRImo juga ditunjukkan dari jumlah pengguna yang kini telah mencapai 27,8 users atau tumbuh 50,5 persen year-on-year (YOY).

Halaman:
1 2 3
