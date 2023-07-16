Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Jam Kerja di Jakarta yang akan Diatur Oleh Pemerintah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:28 WIB
4 Fakta Jam Kerja di Jakarta yang akan Diatur Oleh Pemerintah
PNS. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pengaturan jam masuk kerja untuk mengurai kemacetan yang ada di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tahap uji coba itu akan dilaksanakan terhadap pegawai di Pemprov DKI lebih dulu.

 BACA JUGA:

“Tentu yang dilakukan bagaimana mengatur untuk internal Pemprov DKI Jakarta dulu. Kita akan uji coba di sini, sambil kita akan evaluasi,” kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, 10 Juli 2023.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone mengenai fakta jam kerja Jakarta yang diatur, Minggu (16/7/2023).

1. Jam Kerja Dibagi Menjadi 2 Sesi

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meyakini pembagian jam masuk kerja pada 08.00 dan 10.00 WIB dapat mendistribusikan kendaraan secara normal.

“Dalam analisis kami, puncak pagi itu kejadiannya jam 7. Kenapa jam 7? Karena semuanya berusaha sampai sebelum jam 8 di tempat kerja. Bisa kita lihat. Nah, begitu ada pembagian dua shift, mereka jam puncaknya itu akan terdistribusi normal," kata Syafrin kepada wartawan.

 BACA JUGA:

2. Jam Kerja Bagi Pegawai Kantoran Swasta Hanya Sebatas Imbauan

Syarifin juga menyampaikan mengenai Jam Kerja untuk pegawai swasta masih sebatas imbauan.

“Iya imbauan (bagi pegawai swasta). Waktu kerja secara mandiri. Ya, bersifat imbauan,” kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement