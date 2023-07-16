4 Fakta Jam Kerja di Jakarta yang akan Diatur Oleh Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pengaturan jam masuk kerja untuk mengurai kemacetan yang ada di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tahap uji coba itu akan dilaksanakan terhadap pegawai di Pemprov DKI lebih dulu.

“Tentu yang dilakukan bagaimana mengatur untuk internal Pemprov DKI Jakarta dulu. Kita akan uji coba di sini, sambil kita akan evaluasi,” kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, 10 Juli 2023.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone mengenai fakta jam kerja Jakarta yang diatur, Minggu (16/7/2023).

1. Jam Kerja Dibagi Menjadi 2 Sesi

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo meyakini pembagian jam masuk kerja pada 08.00 dan 10.00 WIB dapat mendistribusikan kendaraan secara normal.

“Dalam analisis kami, puncak pagi itu kejadiannya jam 7. Kenapa jam 7? Karena semuanya berusaha sampai sebelum jam 8 di tempat kerja. Bisa kita lihat. Nah, begitu ada pembagian dua shift, mereka jam puncaknya itu akan terdistribusi normal," kata Syafrin kepada wartawan.

2. Jam Kerja Bagi Pegawai Kantoran Swasta Hanya Sebatas Imbauan

Syarifin juga menyampaikan mengenai Jam Kerja untuk pegawai swasta masih sebatas imbauan.

“Iya imbauan (bagi pegawai swasta). Waktu kerja secara mandiri. Ya, bersifat imbauan,” kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota.