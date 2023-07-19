Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kiswah Kakbah Kain Termahal di Dunia Seharga Rp100 Miliar

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:50 WIB
Kiswah Kakbah Kain Termahal di Dunia Seharga Rp100 Miliar
Kiswah Kakbah diganti (Foto: MCH 2023)
A
A
A

JAKARTA – Kiswah atau kain penutup Kakbah di Masjidil Haram Makkah diganti pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Tahun ini menjadi tahun kedua dilakukannya penggantian penutup Kakbah pada 1 Muharram.

Sebelumnya, proses penggantian biasanya dilakukan setiap 9 Zulhijjah, saat jamaah haji menjalani Wukuf di Arafah.

Setiap tahunnya kiswah Kakbah selalu diganti dengan biaya penggantian sekira 25 juta riyal atau setara Rp100 miliar. Produksi yang digunakan juga memakai bahan paling mahal di dunia.

Bahan kiswah Kakbah terdiri dari 760 kilogram (kg) sutra dari Italia serta 120 kg emas dan 100 kg perak dari Jerman.

Kiswah Kakbah ini berukuran 6,3 m x 3,3 m, yang didalamnya termuat beberapa ayat Al-Qur’an dan Asmaul Husna dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu ada yang kotak, panjang, dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160030/kampung_haji-TVL4_large.jpg
4 Fakta RI Bangun Kampung Haji dan Beli Tanah di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144576/jamaah_haji-AnTt_large.jpg
Bawa Emas dari Tanah Suci? Ini Ketentuan Agar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136269/menhub-jyfP_large.jpg
Ada Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta, Menhub: Jamaah Bisa Khusyuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136146/erick_thohir-iF4T_large.jpg
Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Haji dan Umrah, Erick Thohir: Dulu Jamaah Menunggu Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136127/prabowo-4zca_large.jpg
Prabowo Resmikan Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Melayani Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117239/bea_masuk-Tqc9_large.jpg
Aturan Baru Barang Kiriman Jemaah Haji Rp24,5 Juta Bebas Bea Masuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement