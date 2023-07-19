Kiswah Kakbah Kain Termahal di Dunia Seharga Rp100 Miliar

JAKARTA – Kiswah atau kain penutup Kakbah di Masjidil Haram Makkah diganti pada 1 Muharram 1445 Hijriah. Tahun ini menjadi tahun kedua dilakukannya penggantian penutup Kakbah pada 1 Muharram.

BACA JUGA: Takbir Iringi Penggantian Kiswah Kakbah pada Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H

Sebelumnya, proses penggantian biasanya dilakukan setiap 9 Zulhijjah, saat jamaah haji menjalani Wukuf di Arafah.

Setiap tahunnya kiswah Kakbah selalu diganti dengan biaya penggantian sekira 25 juta riyal atau setara Rp100 miliar. Produksi yang digunakan juga memakai bahan paling mahal di dunia.

Bahan kiswah Kakbah terdiri dari 760 kilogram (kg) sutra dari Italia serta 120 kg emas dan 100 kg perak dari Jerman.

Kiswah Kakbah ini berukuran 6,3 m x 3,3 m, yang didalamnya termuat beberapa ayat Al-Qur’an dan Asmaul Husna dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu ada yang kotak, panjang, dan lainnya.