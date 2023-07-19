Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Penghasilan Youtuber 5.000 Subscribers Tembus Rp5,2 Juta

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |05:45 WIB
Penghasilan Youtuber 5.000 Subscribers Tembus Rp5,2 Juta
Penghasilan youtuber (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscriber kedengarannya sangat menggiurkan bagi konten kreator.

Untuk mencapai jumlah subscriber pemula dengan 1.000 - 5.000 perlu usaha dan kerja keras agar video bisa mencapai 4.000 jam tayang.

Melansir Business Insider, seorang pembuat konten bernama Jen Lauren membeberkan penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscribers dalam sebulan mencapai USD349 atau sekitar Rp5,2 juta dari iklan.

Di dalam tiap video youtuber bisa menyertakan beberapa iklan dengan berbagai cara seperti Display ads, Overlay ads, Bumper ads, Sponsored cards, dan Mid-roll ads agar bisa menghasilkan uang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement