Penghasilan Youtuber 5.000 Subscribers Tembus Rp5,2 Juta

JAKARTA - Penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscriber kedengarannya sangat menggiurkan bagi konten kreator.

Untuk mencapai jumlah subscriber pemula dengan 1.000 - 5.000 perlu usaha dan kerja keras agar video bisa mencapai 4.000 jam tayang.

Melansir Business Insider, seorang pembuat konten bernama Jen Lauren membeberkan penghasilan Youtuber dengan jumlah 5.000 subscribers dalam sebulan mencapai USD349 atau sekitar Rp5,2 juta dari iklan.

Di dalam tiap video youtuber bisa menyertakan beberapa iklan dengan berbagai cara seperti Display ads, Overlay ads, Bumper ads, Sponsored cards, dan Mid-roll ads agar bisa menghasilkan uang.