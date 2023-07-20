Daftar Lengkap Tarif LRT Jabodebek

JAKARTA – LRT Jabodebek resmi menetapkan tarif paling murah Rp5.000. LRT Jabodebek juga terkoneksi layanannya dengan moda transportasi lain.

Koneksi yang dilakukan ini bertujuan mempermudah akses publik untuk menaiki LRT.

Moda transportasi yang dimaksud antara lain; Commuter Line, MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat, Trans Patriot, dan Angkutan Kota.

“Seluruh stasiun LRT Jabodebek yang berjumlah 18 stasiun telah terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk memudahkan masyarakat dari dan menuju stasiun LRT Jabodebek," ujar Manajer Kehumasan LRT Jabodebek, Kuswardojo.

Adapun soal tarif LRT, sudah ditentukan. Regulasi yang mengatur tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023. Isinya merupakan ketentuan tarif angkutan orang atas kereta api ringan (LRT) yang terintegrasi di wilayah Jabodebek.