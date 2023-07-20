Advertisement
Daftar Kepala Daerah Terkaya di Gorontalo

Daftar Kepala Daerah Terkaya di Gorontalo

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |03:27 WIB
Daftar Kepala Daerah Terkaya di Gorontalo
Kepala daerah terkaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata ini harta kekayaan 7 Kepala Daerah di Gorontalo versi LHKPN.

Daftar kekayaan kepala daerah Gorontalo mulai dari Wali Kota, Bupati, hingga Gubernur diulas berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2023.

Menurut informasi, kepala daerah di Gorontalo dengan kekayaan terbesar adalah Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang berharta mencapai Rp 10 miliar. Sementara, kepala daerah yang berharta paling sedikit adalah Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga.

Berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Pohuwato Saipul tercatat minus Rp146,1 juta. Dia juga tercatat memiliki harta sebesar Rp303,3 juta dengan catatan utang Rp449,4 juta.

Telah dirangkum oleh Okezone, daftar harta kekayaan kepala daerah Provinsi Gorontalo:

1. Bupati Pohuwato Saipul A Muinga

Bupati Pohuwato dengan periode jabatan 2021 - 2024. Selain menjadi Bupati, Saipul adalah seorang politisi Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato dua periode yakni 2014 - 2019 dan 2019 - 2020.

Berdasarkan LHKPN di KPK, Saipul memiliki satu tanah dan bangunan setara dengan Rp165 juta.

Selain itu, Saipul juga memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil dan sepeda motor berjumlah Rp82 juta. Harta bergerak lainnya Rp40 juta, serta kas dan setara kas Rp16,3 juta. Namun, dia memiliki utang sebesar Rp449,4 juta. Sehingga total harta kekayaan Saipul tercatat minus Rp146,1 juta.

Halaman:
1 2
