Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan Janda Berpenghasilan Rp14 Miliar, Dulu Mantan TKW Kini Jadi YouTuber

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:09 WIB
Kenalan dengan Janda Berpenghasilan Rp14 Miliar, Dulu Mantan TKW Kini Jadi YouTuber
Kisah Farida Nurhan yang Dulu Mantan TKW Kini Jadi YouTuber. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Farida Nurhan kini menjadi YouTuber Kulinear yang paling terkenal di Indonesia. Farida terkenal dengan aksinya yang menyukai makan makanan pedas.

Review makanan yang kerap kali dilakukan tidak jarang viral karena menggandeng artis-artis ternama.

Hingga saat ini, Farida Nurhan sudah memiliki lebih dari 4 juta subscribers youtube. Hal ini membuat Farida memiliki pendapatan mencapai Rp14 miliar dalam setiap tahunnya.

Adapun penghasilan per tahunnya kisaran USD36.000 hingga USD1 juta atau Rp960 juta hingga Rp14 miliar.

Ketenaran yang Farida miliki sekarang itu didapat dari ketidaksengajaan. Siapa yang menyangka bahwa Youtuber kuliner ini dulunya memiliki profesi sebagai TKW di Singapura dan Hong Kong.

Farida Nurhan pun menceritakan perjuangannya mengais rezeki di negeri orang.

"Jadi kalau weekend itu aku jualan rokok di victoria park, itu kayak anak-anak kecil yang jualan bawa-bawa ransel itu aku jualin rokok ke temen-temen yang TKW juga yang lagi pada liburan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement