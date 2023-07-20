Kenalan dengan Janda Berpenghasilan Rp14 Miliar, Dulu Mantan TKW Kini Jadi YouTuber

Kisah Farida Nurhan yang Dulu Mantan TKW Kini Jadi YouTuber. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA- Farida Nurhan kini menjadi YouTuber Kulinear yang paling terkenal di Indonesia. Farida terkenal dengan aksinya yang menyukai makan makanan pedas.

Review makanan yang kerap kali dilakukan tidak jarang viral karena menggandeng artis-artis ternama.

Hingga saat ini, Farida Nurhan sudah memiliki lebih dari 4 juta subscribers youtube. Hal ini membuat Farida memiliki pendapatan mencapai Rp14 miliar dalam setiap tahunnya.

Adapun penghasilan per tahunnya kisaran USD36.000 hingga USD1 juta atau Rp960 juta hingga Rp14 miliar.

Ketenaran yang Farida miliki sekarang itu didapat dari ketidaksengajaan. Siapa yang menyangka bahwa Youtuber kuliner ini dulunya memiliki profesi sebagai TKW di Singapura dan Hong Kong.

Farida Nurhan pun menceritakan perjuangannya mengais rezeki di negeri orang.

"Jadi kalau weekend itu aku jualan rokok di victoria park, itu kayak anak-anak kecil yang jualan bawa-bawa ransel itu aku jualin rokok ke temen-temen yang TKW juga yang lagi pada liburan,” katanya.