Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Perusahaan BUMN di Indonesia dengan Gaji Tertinggi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |19:02 WIB
Ternyata Ini Perusahaan BUMN di Indonesia dengan Gaji Tertinggi
Ternyata ini perusahaan BUMN dengan gaji tertinggi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini perusahaan BUMN di Indonesia dengan gaji tertinggi. Besarnya gaji perseroan plat merah ini pun menarik perhatian para pencari kerja.

Salah satunya perusahaan perbankan yang memiliki gaji tertinggi di BUMN. Lantaran pendapatan dan laba perseroan cukup memungkinkan membayar gaji karyawannya dengan lebih besar.

Ternyata ini perusahaan BUMN di Indonesia dengan gaji tertinggi dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023).

1. Pertamina

PT Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki enam subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang & petrokimia, komersial & perdagangan, gas, listrik & energi terbarukan, dan pengapalan. Untuk itu gaji karyawannya cukup tinggi.

- Chief Supply Chain: Rp63,59 juta - Rp68,97 juta.

- Manager IT Solution: Rp57,5 juta - Rp62,5 juta

- Engineering Manager: Rp55,5 juta-Rp59,9 juta.

- Pengawas HSE (HSE Supervisor): Rp24,16 - 26,3 juta.

- Reservoir Engineer: Rp21,84 juta - Rp32,74 juta.

- Pekerja kilang: Rp14 juta - Rp26 juta.

- Engineer: Rp8,89 juta - Rp21,4 juta.

- Administrasi: Rp19,4 juta - Rp21,07 juta.

- Staf akuntansi: Rp9,6 juta - Rp10,5 juta.

- HRD: Rp12,8 juta - Rp13,8 juta.

- Customer Service: Rp3,35 juta - Rp3,64 juta.

- Pustakawan (Librarian): Rp4,9 juta - Rp5,2 juta.

- Pegawai magang: Rp1,76 juta - Rp3,07 juta.

- Pegawai magang bidang HSE (Health, Safety and Environement): Rp5,35-Rp5,77 juta.

- Petugas SPBU: Rp1,9 juta - Rp5,1 juta

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement