Ternyata Ini Perusahaan BUMN di Indonesia dengan Gaji Tertinggi

Ternyata ini perusahaan BUMN dengan gaji tertinggi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ternyata ini perusahaan BUMN di Indonesia dengan gaji tertinggi. Besarnya gaji perseroan plat merah ini pun menarik perhatian para pencari kerja.

Salah satunya perusahaan perbankan yang memiliki gaji tertinggi di BUMN. Lantaran pendapatan dan laba perseroan cukup memungkinkan membayar gaji karyawannya dengan lebih besar.

Ternyata ini perusahaan BUMN di Indonesia dengan gaji tertinggi dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023).

1. Pertamina

PT Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki enam subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang & petrokimia, komersial & perdagangan, gas, listrik & energi terbarukan, dan pengapalan. Untuk itu gaji karyawannya cukup tinggi.

- Chief Supply Chain: Rp63,59 juta - Rp68,97 juta.

- Manager IT Solution: Rp57,5 juta - Rp62,5 juta

- Engineering Manager: Rp55,5 juta-Rp59,9 juta.

- Pengawas HSE (HSE Supervisor): Rp24,16 - 26,3 juta.

- Reservoir Engineer: Rp21,84 juta - Rp32,74 juta.

- Pekerja kilang: Rp14 juta - Rp26 juta.

- Engineer: Rp8,89 juta - Rp21,4 juta.

- Administrasi: Rp19,4 juta - Rp21,07 juta.

- Staf akuntansi: Rp9,6 juta - Rp10,5 juta.

- HRD: Rp12,8 juta - Rp13,8 juta.

- Customer Service: Rp3,35 juta - Rp3,64 juta.

- Pustakawan (Librarian): Rp4,9 juta - Rp5,2 juta.

- Pegawai magang: Rp1,76 juta - Rp3,07 juta.

- Pegawai magang bidang HSE (Health, Safety and Environement): Rp5,35-Rp5,77 juta.

- Petugas SPBU: Rp1,9 juta - Rp5,1 juta