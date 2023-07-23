Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Bansos Beras Cair Lagi ke 21,3 Juta Keluarga

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |03:20 WIB
4 Fakta Bansos Beras Cair Lagi ke 21,3 Juta Keluarga
Bansos beras cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras cair lagi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menugaskan Perum Bulog untuk membagikan bansos beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Bansos beras akan dicairkan selama 3 bulan. Berikut fakta bansos beras cair lagi yang dirangkum Okezone, Minggu (23/7/2023):

1. Jumlah Bansos Beras yang Dibagikan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan bahwa bansos beras tersebut akan ditujukan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi. Dengan jumlah total beras mencapai 640 ribu ton.

"Dengan rampungnya penyaluran bantuan beras tersebut, saat ini kita sedang berupaya untuk mengajukan penambahan periode penyaluran bantuan selama 3 bulan ke depan,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Juli 2023.

2. Penambahan Periode Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi

Arief juga menyampaikan penambahan periode bantuan diharapkan mampu membantu pengendalian inflasi untuk ke depannya.

“Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat," ucap Arief.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
