6 Fakta Komitmen RI Pensiunkan PLTU Batu Bara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas kembali komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan ekonomi hijau.

Pembangkitan komitmen tersebut pemerintah sedang mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi lebih rama lingkungan. Upayanya adalah agar mempercepat pengakhiran masa operasional alias mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam upaya transisi energi menuju green economy, prinsip kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023), berikut RI pensiunkan PLTU Batu Bara.

1. Target Pencapaian Karbon Netral (Net Zero Emission)

Indonesia juga telah memasang target untuk bisa mencapai karbon netral alias net zero emission pada 2060. Untuk mencapai visi ini, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mempensiunkan dini PLTU Batu Bara.

2. Implikasi dalam Mempensiunkan PLTU Batu Bara

Jika upaya pemerintah dalam mempensiunkan PLTU Batubara lewat kas negara, maka ada implikasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Misalnya subsidi listrik kepada masyarakat harus berkurang, atau bahkan ada dana-dana yang kemudian membengkak karena membutuhkan biaya yang tak sedikit.