Luhut Sebut Pendapatan Negara dari Wisata Borobudur Sangat Besar

Borobudur sumber pendapatan negara yang besar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Setoran pemasukan negara dari wisata Borobudur sangat besar. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi Borobudur.

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," kata Luhut dalam keterangan tertulis.

"Selain menjadi rapih, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.

Menko Marves ini juga menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa semua progress pengerjaan konten akan terus dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

"Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar," katanya.