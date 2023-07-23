Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Sebut Pendapatan Negara dari Wisata Borobudur Sangat Besar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:41 WIB
Luhut Sebut Pendapatan Negara dari Wisata Borobudur Sangat Besar
Borobudur sumber pendapatan negara yang besar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setoran pemasukan negara dari wisata Borobudur sangat besar. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi Borobudur.

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," kata Luhut dalam keterangan tertulis.

"Selain menjadi rapih, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.

Menko Marves ini juga menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap juga akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa semua progress pengerjaan konten akan terus dilakukan, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

"Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement