HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Harga Sewa Lapak Depan Indomaret?

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:08 WIB
Berapa Harga Sewa Lapak Depan Indomaret?
Berapa Harga Sewa Lapak Depan Indomaret. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Berapa harga sewa lapak depan Indomaret? Di mana ritel modern ini sudah ada hampir di semua wilayah Indonesia.

Indomaret umumnya menyediakan lahan khusus bagi mitra yang hendak bekerjasama. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Semakin meningkatnya daya beli masyarakat terhadap pertumbuhan ritel ini kian memupuk nilai brand Indomaret itu sendiri. Alhasil penanam modal pun akan lebih percaya untuk menginvestasikan uangnya ke model bisnis tersebut.

“Bisnis waralaba kini telah menjamur di Indonesia. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah,” dalam keterangan tertulis di situs resmi Indomaret.

Selain memiliki prospek yang menjanjikan, pelaku UMKM juga akan mendapat lapak usaha yang disediakan Indomaret. Itu didapat hanya dari menyewa lahan di Indomaret.

Lantas berapa harga sewa lapak depan Indomaret?

Marketing Director Indomarco, Pristama Wiwiek Yusuf, mengatakan harga sewa lahan jualan di depan Indomaret bervariasi. Mulai dari rentang Rp250.000—Rp500.000. Lokasi yang berbeda akan menyebebabkan harga yang berbeda pula.

"Bahkan, adapula yang sampai Rp500.000 per bulannya. Itu sudah bersih termasuk listrik," ujarnya.

Adapun harga sewa lapak depan Indomaret menurut netizen sebagai berikut:

Halaman:
1 2
