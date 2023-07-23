9 Hal yang Dilarang saat Investasi di Pasar Modal Syariah

JAKARTA — Pasar modal syariah menjadi salah satu investasi yang wajib dilirik para investor. Namun perlu diketahui ada beberapa hal aktivitas pasar modal supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dikutip Instagram Ojkindonesia, OJK mengatur Pasar Modal syariah Indonesia yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah.

Dalam pasar modal jenis ini, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi yang terjadi di Pasar Modal Syariah.

Sementara itu, Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Bursa Reguler Bursa Efek yang telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

Adapun beberapa larangannya yakni:

1. Tadlis

Tadlis merupakan sikap yang menyembunyikan kecacatan objek akad untuk menipu pembeli bahwa seolah-olah objek akad tersebut tidak memiliki cacat.

2. Taghrir

Taghrir adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan ataupun tindakan yang mengandung kebohongan agar target terdorong untuk melakukan transaksi.

3. Gharar

Gharar merupakan ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas ataupun kuantitas objek akad.

BACA JUGA: Reshuffle Kabinet Jokowi hingga Pengaruhnya di Pasar Modal

4. Tanajusy/Najsy

Selain itu, terdapat Tanajusy/Najsy yang merupakan tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya.

Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan kesan bahwa banyak pihak yang tertarik membelinya.

5. Ikhtikar

Ikhtikar adalah tindakan membeli barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali.

6. Ghysysy

Salah satu bentuk tadlis, yaitu Ghysysy dimana penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.