4 Fakta Indomaret Tidak Ada di Padang, Ini Penggantinya

JAKARTA – Indomaret teranyata tidak ada sama sekali di wilayah Padang. Padahal di daerah lainnya, Indomaret merupakan minimarket unggulan bagi masyarakat Indonesia.

Hampir setiap daerah, pasti memiliki minimarket ini. Salah satu sebaran yang paling luas itu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Depok, dan Tangerang.

Berikut empat fakta pengganti Indomaret di Padang yang dirangkum Okezone Senin (24/7/2023).

1. Indomaret Tidak Bisa Ditemukan di Padang

Terdapat sebuah fakta, bahwa Indomaret tidak bisa ditemukan di salah satu kota ini, yakni Padang, Sumatera Barat.

Padahal, Padang merupakan salah satu kota besar yang juga menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing.

2. Alasan Indomaret Tidak Ada di Padang

Salah satu yang menjadi alasannya adalah, ternyata Pemerintah Daerah (Perda) Padang tidak mengizinkan minimarket tersebut beroperasi di sana.

Alasan utamanya ditakutkan dengan adanya Indomaret ini akan membuat bisnis-bisnis kecil yang ada di sana menjadi tidak laku.

3. Pemerintah Menganggap akan Merusak Perekonomian Kota Padang

Adanya Indomaret dan Alfamart ini dianggap oleh pemerintah malah akan merusak perekonomian Kota Padang itu sendiri. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik mengunjungi toko modern dengan barang-barang lengkap dibandingkan dengan warung ataupun toko kelontong yang ada di sana.

Usaha ritel seperti Indomaret dianggap mampu menyebar ke seluruh daerah sampai ke pedesaan dengan harga barang yang bersaing.