Apakah Ibu Hamil Boleh Naik Pesawat? Simak Jawabannya di Sini

Apakah Ibu Hamil Boleh Naik Pesawat atau Tidak? (Foto: Okezone.com/AP 2)

JAKARTA – Ibu hamil boleh naik pesawat atau tidak. Apakah di penerbangan Indonesia, ibu hamil diizinkan melakukan perjalanan udara.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Minimal Penumpang Angkutan Udara, ibu hamil termasuk ke dalam kategori penumpang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan peraturan tersebut, ibu hamil diperbolehkan untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat dengan beberapa syarat.

Mengutip Instagram Kemenhub151 bersama Djpu_151 di Jakarta, Minggu (23/7/2023), salah satu syarat yang diperlukan yakni surat rekomendasi dokter yang menyatakan bahwa ibu hamil diizinkan untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

Selain itu, ibu hamil juga wajib memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan saat akan memesan tiket pesawat.

Saat akan melakukan check in juga diperlukan infromasi terkait kondisi kesehatan terkini milik ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

Kemudian, agar lebih aman dan nyaman, jangan lupa untuk memeriksa ketentuan maskapai yang dipilih sebelum melakukan perjalanan.

Sebelumnya, Kapten Pilot Garuda Indonesia, Rizka Triansyah Leihitu, mencoba menjelaskan tentang prosedur yang harus diperhatikan tentang ibu hamil yang hendak bepergian menggunakan pesawat terbang.

Menurut kapten Rizka seorang ibu hamil tentu akan mendapatkan perhatian ekstra dari para kabin kru (pramugara dan pramugari). Oleh sebab itu ada syarat khusus yang harus dipenuhi agar seorang ibu hamil (bumil) bisa ikut dalam sebuah penerbangan. Berikut penjelasan Kapten Rizka, yuk disimak.

1. Hamil di bawah 32 minggu dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun cukup melapor pada petugas maskapai saat check-in. Namun jika usia kehamilan di bawah 32 minggu tapi memiliki riwayat penyakit atau komplikasi, harus menyertakan surat dokter tentang kelayakan terbang dan dokumen medif satu serta medif dua yang dikeluarkan dokter yang ditunjuk maskapai. Penumpang harus melapor pada petugas saat check –in serta mengisi form pernyataan saat check-in.