HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Ahok Segera Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke IKN

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:01 WIB
5 Fakta Ahok Segera Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke IKN
Ahok Bakal Pindahkan Kantor Pertamina ke IKN. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa kantor pusat PT Pertamina (Persero) segera pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). Pertamina pun akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

Namun transmigrasi kantor pusat BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu sesudah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke IKN Nusantara yang ditargetkan pada 2024.

"Nanti setelah IKN semua, kan BUMN dapat tanah 4 hektar, mau pindahin tuh, nah berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah," ujar Ahok saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa 18 Juli 2023.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (24/7/2023), berikut fakta Ahok segera pindah kantor pusat pertamina ke IKN.

1. Pemanfaatan Aset Perusahaan

Perpindahan kantor anak usaha ke daerah yang lebih dekat dengan wilayah kerja kerja (WK) menjadi keharusan, lantaran dinilai lebih menghemat anggaran dan memanfaatkan aset perusahaan di daerah.

2. Pertamina Punya 6 Sub Holding

Pertamina memang memiliki enam sub holding di bawah holding utama minyak dan gas (migas), dan Pertamina sebagai induk holding nya.

Keenam sub holding tersebut adalah Sub Holding Upstream, Sub Holding Refining dan Petrochemical, Sub Holding Commercial and Trading, Sub Holding Gas, Sub Holding Integrated Marine Logistics, dan Sub Holding Power and New Renewable Energy.

3. Pengamanan

Adapun dalam menjalankan kegiatannya, KPI dibantu oleh enam kilang minyak yang dimiliki Pertamina, di antaranya efinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim.

