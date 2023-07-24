Gaji Besar di BUMN, Berikut Daftar Perusahaannya

JAKARTA – Kerja di BUMN tentu jadi pilihan favorit para pencari kerja. Pasalnya gaji yang diterima setiap bulan sangat besar.

Setidaknya terdapat 91 perusahaan yang termasuk ke bagian BUMN di Indonesia per Juni 2022. Dengan 79 di antaranya merupakan Persero, sedangkan 12 sisanya Perum.

Adapun nilai Kekayaan Negara Dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN sudah sebesar Rp2.469 Triliun pada akhir kuartal 2021.

Dengan market share yang luas perusahaan-perusahaan BUMN memiliki kelebihan untuk membayar gaji karyawannya dengan nominal yang cukup besar ketimbang perusahaan-perusahaan biasa lainnya.

Berikut perusahaan BUMN dengan pemberian gaji yang besar pada karyawanny

PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki enam subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang & petrokimia, komersial & perdagangan, gas, listrik & energi terbarukan, dan pengapalan.

- Chief Supply Chain: Rp63,59 juta - Rp68,97 juta.

- Manager IT Solution: Rp57,5 juta - Rp62,5 juta

- Engineering Manager: Rp55,5 juta-Rp59,9 juta.

- Pengawas HSE (HSE Supervisor): Rp24,16 - 26,3 juta.

- Reservoir Engineer: Rp21,84 juta - Rp32,74 juta.

- Pekerja kilang: Rp14 juta - Rp26 juta.

- Engineer: Rp8,89 juta - Rp21,4 juta.

- Administrasi: Rp19,4 juta - Rp21,07 juta.

- Staf Akuntansi: Rp9,6 juta - Rp10,5 juta.