Emiten yang Bayar Dividen Hari Ini, Berikut Daftarnya

Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Di antaranya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hingga PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (25/7/2023), para emiten hari ini mayoritas melakukan pembayaran dividen.

Berikut daftar emiten yang menyampaikan aksi korporasinya:

1. CFIN

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Clipan Finance Indonesia Tbk.

2. CTRA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Ciputra Development Tbk.

3. IDPR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.

4. INDR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Indo-Rama Synthetics Tbk.

5. SIMP

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Salim Ivomas Pratama Tbk.

6. ICBP

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Sebagai informasi, emiten mie instan milik Grup Salim, (ICBP) membagikan dividen tunai sebesar Rp2,19 triliun. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).