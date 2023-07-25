Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten yang Bayar Dividen Hari Ini, Berikut Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:06 WIB
Emiten yang Bayar Dividen Hari Ini, Berikut Daftarnya
Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Di antaranya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hingga PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (25/7/2023), para emiten hari ini mayoritas melakukan pembayaran dividen.

Berikut daftar emiten yang menyampaikan aksi korporasinya:

1. CFIN

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Clipan Finance Indonesia Tbk.

2. CTRA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Ciputra Development Tbk.

3. IDPR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.

4. INDR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Indo-Rama Synthetics Tbk.

5. SIMP

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Salim Ivomas Pratama Tbk.

6. ICBP

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Sebagai informasi, emiten mie instan milik Grup Salim, (ICBP) membagikan dividen tunai sebesar Rp2,19 triliun. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3129010/bei-4yPB_large.jpg
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099827/bei-kenakan-ppn-12-untuk-transaksi-saham-mulai-2025-91geRnlj58.jpg
BEI Kenakan PPN 12% untuk Transaksi Saham Mulai 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement