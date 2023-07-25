7 Harga Tanah Termahal di Jakarta, Ini Daftarnya

JAKARTA - Daftar harga tanah termahal di kawasan Jakarta. Diketahui harga tanah menjadi aspek terpenting sebelum memutuskan tinggal di Jakarta.

Dengan harga tanah bernilai fantastis di Jakarta, lakukan beberapa pertimbangan harga terlebih dahulu sebelum membelinya. Maka dari itu dapat diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun rumah atau investasi properti.

Melalui rangkuman Okezone, Senin (24/7/2023), berikut daftar tanah termahal di Jakarta.

1. M.H Thamrin

Kawasan dengan harga tanah termahal di Jakarta yakni M.H Thamrin. Diketahui harga tanah di kawasan M.H Thamrin dapat mencapai Rp100 juta hingga Rp250juta per m2. Hal ini dikarenakan kawasan M.H Thamrin terkenal padat dan menjadi pusat bisnis elit di Jakarta.