Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

7 Harga Tanah Termahal di Jakarta, Ini Daftarnya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:03 WIB
7 Harga Tanah Termahal di Jakarta, Ini Daftarnya
Harga Tanah Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga tanah termahal di kawasan Jakarta. Diketahui harga tanah menjadi aspek terpenting sebelum memutuskan tinggal di Jakarta.

Dengan harga tanah bernilai fantastis di Jakarta, lakukan beberapa pertimbangan harga terlebih dahulu sebelum membelinya. Maka dari itu dapat diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun rumah atau investasi properti.

Melalui rangkuman Okezone, Senin (24/7/2023), berikut daftar tanah termahal di Jakarta.

1. M.H Thamrin

Kawasan dengan harga tanah termahal di Jakarta yakni M.H Thamrin. Diketahui harga tanah di kawasan M.H Thamrin dapat mencapai Rp100 juta hingga Rp250juta per m2. Hal ini dikarenakan kawasan M.H Thamrin terkenal padat dan menjadi pusat bisnis elit di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/470/3144680/rumah_sakit_atma_jaya-7HG8_large.jpeg
Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/470/3140286/rumah_subsidi-8OxH_large.jpg
Daftar Pengusaha Kakap Jor-joran Danai 3 Juta Rumah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/470/3126113/rumah_di_jakarta-frl5_large.jpg
Pengumuman! Rumah Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/470/3107577/dulux-5Tdi_large.jpg
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102507/rumah-a4U7_large.jpg
Investor Qatar Bangun 1 Juta Rumah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement