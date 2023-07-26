Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

7 Aksi Emiten Hari Ini, Ada AMFG hingga INDF

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:16 WIB
7 Aksi Emiten Hari Ini, Ada AMFG hingga INDF
Aksi Korporasi dan Jadwal RUPS Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Mulai dari PT Berkah Prima Perkasa Tbk hingga PT Transkon Jaya Tbk.

Mengutip informasi saham di BEI, Rabu (26/7/2023), aksi emiten kali ini masih terkait pembayaran dividen. Berikut daftar emiten yang melakukan aksi korporasi hari ini:

1. AMFG

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asahimas Flat Glass Tbk.

2. ASBI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asuransi Bintang Tbk.

3. ASRM

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asuransi Ramayana Tbk.

4. BLUE

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Berkah Prima Perkasa Tbk.

Halaman:
1 2
