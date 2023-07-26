JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang dilakukan hari ini. Mulai dari PT Berkah Prima Perkasa Tbk hingga PT Transkon Jaya Tbk.
Mengutip informasi saham di BEI, Rabu (26/7/2023), aksi emiten kali ini masih terkait pembayaran dividen. Berikut daftar emiten yang melakukan aksi korporasi hari ini:
1. AMFG
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asahimas Flat Glass Tbk.
2. ASBI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asuransi Bintang Tbk.
3. ASRM
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Asuransi Ramayana Tbk.
4. BLUE
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Berkah Prima Perkasa Tbk.