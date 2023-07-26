4 Orang Terkaya Indonesia Punya Harta Triliunan Rupiah dari Jualan Rokok, Ini Daftarnya

JAKARTA - Daftar empat orang terkaya di Indonesia ini yang punya bisnis rokok.

Melalui bisnis rokok, empat orang ini masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes.

BACA JUGA:

Tidak dipungkiri, industri rokok menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian negara.

Kementerian Keuangan telah mencatat realisasi penerimaan cukai mencapai Rp167,5 triliun pada 2021. Jumlah itu naik 10,85% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp151,1 triliun.

BACA JUGA:

Penerimaan cukai paling besar berasal dari rokok pada tahun lalu. Tercatat, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp167,5 triliun atau meningkat 10,73% (year on year/yoy). Kontribusinya sebesar 96,52% terhadap total penerimaan cukai.

Dilansir dari Forbes, Rabu (26/7/2023) dibawah ini daftar 4 orang terkaya Indonesia yang punya bisnis rokok terkenal

1. Robert Budi dan Michael Hartono

Kakak beradik terkaya di Indonesia ii ternyata pemilik bisnis rokok Djarum dengan berbagai merek seperti Djarum Super, Djarum Coklat hingga Djarum 76 Gold.

Melalui bisnis rokok ini, Robert Budi dan Michael Hartono mempunyai harta kekayaan USD47,7 miliar atau setara Rp701,1 triliun dan menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2022.

2. Susilo Wonowidjojo

Bos dari PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dengan berbagai macam merek rokok seperti Gudang Garam Signature Mild. Gudang Garam Signature. Gudang Garam Djaja hingga Gudang Garam Merah

Perusahaan ini sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dilansir dari Forbes, total kekayaan Susilo Wonowidjojo mencapai USD3,5 miliar atau Rp51,45 triliun dan menduduki peringkat 14 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2022.

PT Gudang Garam didirikan pada tahun 1958. Awalnya, kepemilikan PT Gudang Garam dipegang oleh sang kakak, Rachman Halim, hingga tahun 2008. Setelah Rachman Halim wafat, Susilo Wonowidjojo naik tahta memimpin PT Gudang Garam dari tahun 2009.