Penjual Biskuit dan Permen Kini Jadi Orang Terkaya RI Berharta Rp58 Triliun

JAKARTA - Kisah Jogi Hendra Atmadja yang jadi salah satu miliarder Indonesia. Di mana kekayaannya itu berasal dari hasil jualan biskuit.

Tidak hanya biskuit, perusahaannya menjual berbagai produk dari permen, kopi, hingga air minum dalam kemasan.

Melansir dari Forbes, Rabu (26/7/2023), Jogi termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dan menduduki peringkat ke-9 dengan total harta senilai USD4,1 miliar atau setara Rp58,85 triliun (kurs Rp14.355 per USD).

Awal Perintisan Bisnis

Berawal dari usaha biskuit di rumahnya tahun 1948, kemudian ia mulai membangun PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group bersama dua temannya Raden Soedigdo dan Darmawan Kurnia pada 17 Februari 1977.

Pabrik pertamanya di Tangerang, Banten, dengan memiliki produk andalan yang sampai saat ini masih digemari oleh banyak kalangan, yaitu Roma Kelapa.

Sejak awal Jogi menjadi komisaris utama di tiga perusahaan yang berbeda, antara lain PT Torabika Eka Semesta, PT Tunita Branindo, dan PT Kakao Mas Gemilang.