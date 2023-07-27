Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Salju Turun di Tambang Freeport, BMKG Bilang Begini

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:04 WIB
Salju Turun di Tambang Freeport, BMKG Bilang Begini
Ada Saljut di Tambang Emas Freeport. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA Freeport Papua menjadi sorotan dengan beredarnya sebuah video turunnya salju di lokasi tambangnya, Tembagapura atau puncak Grasberg.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menegaskan bahwa fenomena tersebut adalah hal yang lumrah terjadi di lokasi penambangan Grasberg. Ketinggian puncak Grasberg yang lebih dari 4.600 meter di atas permukaan laut (mdpl) juga menyebabkan suhu udara disana berkisar antara 15 hingga 18 derajat celcius.

“Puncak Grasberg memiliki ketinggian 4.600 mdpl atau lebih, dimana suhunya berkisar 15 -18 derajat celcius, perlu diketahui temperatur udara akan turun 1 derajat untuk setiap kenaikan ketinggian 100 mdpl,” kata Guswanto.

Dia juga menjelaskan secara singkat bagaimana proses terjadinya salju di puncak Grasberg yang sempat ramai diperbincangkan beberapa saat lalu tersebut.

Halaman:
1 2
