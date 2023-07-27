Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kim Kardashian Tambah Rp7,4 Triliun Gegara Bisnis Pakaian Dalam

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:31 WIB
Harta Kim Kardashian Tambah Rp7,4 Triliun Gegara Bisnis Pakaian Dalam
Harta Kim Kardashian Bertambah. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan artis Hollywood, Kim Kardashian bertambah sekitar USD500 juta atau setara Rp7,4 triliun (kurs 14.943/USD).

Brand pakaian dalam Skims, milik Kim Kardashian telah berhasil mengumpulkan dana segar sebesar USD270 juta, sehingga meningkatkan valuasinya menjadi USD4 miliar.

Saat ini dia diketahui memiliki kekayaan bersih mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp25,5 triliun, dilansir dari Forbes.

Di mana angka itu alami peningkatan dari USD1,2 miliar sebelum para investor, termasuk manajer aset Wellington Management dan perusahaan ventura Greenoaks Capital, menyuntikkan dana baru ke Skims dengan nilai valuasi tertinggi.

Sementara itu, saat banyaknya perusahaan rintisan yang menunda untuk mencari modal baru di tengah perlambatan pasar swasta.

Skims justru terus berekspansi ke pakaian, pakaian santai, dan pakaian renang.

"Perusahaan ini telah berkembang dengan cepat dan kami sangat bangga akan hal itu," ujar Kim Kardashian dalam sebuah wawancara dengan The New York Times.

"Kami telah memiliki arus peluncuran produk yang sangat bagus," lanjutnya.

Selain lini pakaian olahraga dan kosmetiknya, Kim Kardashian juga masuk ke dalam ekuitas swasta dengan SKKY Partners, sebuah perusahaan yang ia dirikan bersama mantan eksekutif Carlyle Group.

Selain itu, Kim Kardashian juga telah mengambil beberapa dari jutaan dolar yang ia dapatkan dari endorsement dan TV dan memasukkannya ke dalam portofolio real estat yang luas.

Halaman:
1 2
