Erick Thohir Turun Tangan Usai Pegawai BUMN Karya Tak Bisa Kredit Motor

JAKARTA - Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluh tidak bisa kredit motor. Sehingga Menteri BUMN, Erick Thorir langsung turun tangan memanggil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Darmawan Junaidi.

Hal ini terjadi sebab adanya penghentian dana joint financing atau kredit kendaraan bermotor bagi pegawai tiga BUMN Karya. Ketiga BUMN tersebut, yakni PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Amarta Karya (Persero).

Informasi yang beredar di media sosial terkait CEO PT Mulia Karya Sabat dan PT Dunia Motor Internasional, Ronald A Sinaga yang membagikan isi surut penghentian dana joint financing melalui Instagramnya @brorondm.

"Saya belum dapat beritanya, nanti saya panggil (Dirut) Bank Mandiri," ucap Erick, saat ditemui di Menara Danareksa.

Erick terus memastikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) supaya tetap memberi dukungan kepada BUMN Karya. Di tengah perusahaan yang sedang menjalankan tugas pemerintah.